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Суд в Гааге вынесет решение по делу Украины против России 16 марта

Семён Гудошников
Сегодня в 22:59

Международный суд ООН в Гааге вынесет решение по иску Украины против России в связи с «военной операцией» 16 марта. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление суда.

Украина требует принять временные меры для прекращения российской «военной операции». Президент Владимир Зеленский говорил, что власти страны требуют «привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии».

Слушания в Гааге начались 7 марта. Российская делегация на них не присутствовала. Представительница российского МИДа Мария Захарова говорила, что РФ воздержалась от участия «ввиду очевидной абсурдности украинского иска», а также потому, что Москве не дали достаточно времени для формирования ответной позиции. Посольство России в Нидерландах попросило удалить это дело из списка суда.

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