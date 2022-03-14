Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза утвердили четвертый пакет санкций в отношении России. Он вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на французское председательство в Совете Евросоюза.

Санкции будут направлены против «физических и юридических лиц, причастных к агрессии против Украины, а также ряда секторов российской экономики». Подробности не уточняются.

Кроме того, послы стран Евросоюза согласовали обращение к Всемирной торговой ассоциации. Оно касается снятия режима наибольшего благоприятствования для России и приостановки рассмотрения Беларуси о вступлении в ВТО.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в ЕС сообщало, что новые санкции могут затронуть «Роснефть», «Транснефть» и «Газпромнефть». Пока Евросоюз намерен продолжать закупки их продукции в исключительных случаях. Также речь шла о введении индивидуальных санкций в отношении российских предпринимателей, в том числе Романа Абрамовича.

После начала «военной операции» на Украине Запад ввел против России пакет жестких санкций. Среди основных ограничений — заморозка валютных активов Центробанка РФ и запрет на любые транзакции с ним, отключение ряда банков от SWIFT, арест недвижимости российских миллиардеров на Западе. Visa и Mastercard заявили о прекращении поддержки карт российских банков, множество зарубежных брендов приостановили работу в России.