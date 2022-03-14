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Отмена масочного режима в Москве, блокировка TJ и другие новости дня
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Отмена масочного режима в Москве, блокировка TJ и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:45

В Москве с 15 марта отменят масочный режим. По словам Сергея Собянина, в нынешних условиях такое решение поддержит бизнес, который находится под санкционным давлением.

Роскомнадзор заблокировал TJ. Ведомство выявило в материалах издания «недостоверную информацию об ударах Вооруженных сил РФ по объектам гражданской инфраструктуры и гражданскому населению Украины».

Путин подписал закон, позволяющий регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских авиакомпаний. Также перевозчики получат право выдавать им отечественные сертификаты летной годности.

Россия не будет участвовать в сессиях и мероприятиях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Вице-спикер Госдумы также рассказал о процессе выхода страны из Совета Европы.

Из Мариуполя, который блокирован с 2 марта, заработал гуманитарный коридор в сторону Запорожья. За несколько часов город покинули 160 автомобилей.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что более 5 млн человек на территории Украины покинули свои дома. Половина из них уже выехали из страны, еще 3 млн сделают это в ближайшие дни.

Власти Австралии ввели санкции против 33 российских бизнесменов и их ближайших родственников. Под ограничения в том числе попали владелец ФК «Челси» Роман Абрамович, глава «Газпрома» Алексей Миллер, гендиректор Ростеха Сергей Чемезов и президент «Транснефти» Николай Токарев.

Procter & Gamble (Ariel, Fairy, Pampers, Gillette) повысит цены на свою продукцию. Причины — подорожание материалов, усложнение логистики и девальвация рубля. Как изменятся цены на прилавках, пока неясно.

ASUS закрывает бизнес в России. Компания уже разрабатывает план эвакуации сотрудников из страны.

Суд Украины заочно арестовал российского журналиста Владимира Соловьева. Он обвиняется «в публичных призывах к изменению государственной границы Украины».

Meta не разрешила публиковать призывы к убийству лидеров государств. Ранее Reuters сообщал, что Facebook и Instagram позволят публиковать записи, призывающие к ненависти к российским военным, а также пожелания смерти президентам России и Беларуси.

Российские аудиостриминги «Яндекс.Музыка» и «VK Музыка» не могут добавить в каталог новые релизы западных исполнителей. Более ранний контент, за небольшим исключением, доступен.

Основатель «Теремка» Михаил Гончаров заявил, что место «Макдоналдса» в России никто не займет, а также поделился мнением о мерах поддержки для российского бизнеса со стороны государства. Его заявление целиком можно прочитать здесь.

С 15 марта российское отделение Nintendo повысит цены на игры. В среднем стоимость увеличится примерно в два раза.

Илон Маск вызвал Владимира Путина на бой. В чем будет заключаться суть поединка, он не уточнил, но заявил, что «на кону стоит Украина».

«Власть пса» с Бенедиктом Камбербатчем в главной роли взяла главный приз Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Джейн Кэмпион, поставившая картину, получила приз в номинации «Лучший режиссер».

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