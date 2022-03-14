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Джулиану Ассанжу отказали в праве оспорить экстрадицию в США

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:39

Верховный суд Великобритании отказал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в праве оспорить экстрадицию в США. Об этом сообщил ТАСС.

Таким образом Верховный суд Великобритании поддержал решение Высокого суда Лондона. Теперь решение об экстрадиции Ассанжа будет принимать министр внутренних дел Соединенного Королевства Прити Пател.

Если она сочтет нужным выдать австралийского журналиста и предпринимателя властям США, тому может грозить до 175 лет тюремного заключения за раскрытие секретной информации.

10 декабря Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил экстрадицию Ассанжа в США. На следующий день Международная федерация журналистов (IFJ) выступила против решения об экстрадиции. Там отметили, что в демократическом обществе не должны преследовать журналистов-расследователей, таких как Ассанж.

Джулиан Ассанж основал международную некоммерческую организацию WikiLeaks, которая публиковала секретные материалы, подтверждающие коррупцию в высших политических кругах США, а также многочисленные правонарушения со стороны американского правительства.

В 2012 году, находясь под преследованием, он добился убежища в посольстве Эквадора в Лондоне и прожил там семь лет. В апреле 2019 года полиция получила от правительства Эквадора разрешение на арест Ассанжа, после чего его отправили в тюрьму на 50 недель из‑за нарушения условий освобождения под залог.

По словам адвоката Ассанжа Эдварда Фицджералда, в августе 2017 года конгрессмен Дана Рорабакер посещал посольство Эквадора и предложил журналисту помилование, если он сделает заявление об отсутствии вмешательства России в президентские выборы США 2016 года.

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