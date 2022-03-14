«Яндекс.Музыка» и «VK Музыка» не могут добавить новинки западных исполнителей

Российские аудиостриминги «Яндекс.Музыка» и «VK Музыка» не могут добавить в каталог некоторые новые релизы западных исполнителей. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службы компаний.

В «Яндекс.Музыке» сказали, что работают над решением вопроса с партнерами. Там отметили, что релизы, загруженные до прошлой недели, доступны в полном объеме. Какие именно треки сейчас недоступны, в компании не уточнили.

Пресс-служба «VK Музыки» сказала, что новые релизы лейблов, заявивших о приостановке деятельности в России, «временно не выпускаются». Их более ранний контент доступен, решение о точечном изъятии треков принимают артисты, но это единичные случаи.

После начала российской «военной операции» на Украине о приостановке деятельности в РФ заявили лейблы Universal, Warner и Sony Music. Группа Pink Floyd и ее фронтмен Дэвид Гилмор решили удалить свои песни со стриминговых сервисов в России и Беларуси. Об отмене российских концертов объявили Franz Ferdinand, The Killers, Green Day, Imagine Dragons, Iron Maiden и другие.