В Киеве сообщили о «технической паузе» в переговорах с Москвой

В украинско-российских переговорах объявили техническую паузу. Об этом заявил в твиттере представитель Киева Михаил Подоляк. Он отметил, что переговоры возобновятся завтра.

Участники делегаций намерены провести, по словам Подоляка, «дополнительную работу в рабочих подгруппах и уточнение отдельных определений». Продолжение переговоров также пройдет в онлайн-формате.

До этого стороны трижды встречались очно: 28 февраля, 3 и 7 марта. В первых трех раундах переговоров обсуждалось создание гуманитарных коридоров, организация эвакуации мирных жителей.

После этого члены делегаций договорились общаться дистанционно, чтобы не тратить время на дорогу. Накануне депутат Леонид Слуцкий отмечал, что в переговорах удалось добиться существенного прогресса.