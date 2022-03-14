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Спикер ПАСЕ: Россия не направляла заявление о выходе из Совета Европы

Денис Ламехов
Сегодня в 17:33

Спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявил, что Россия на данный момент не направляла заявление о выходе из организации. Его слова передает ТАСС.

Кокс также отметил, что, пока Россия остается в составе этой структуры, «для нее обязательны решения, вынесенные Европейским судом по правам человека». «Нарушив украинскую границу, Россия перешла красную линию нашей организации. <…> Россия находится на пути выхода из организации, поскольку никак не реагировала на решение приостановить полномочия ее делегации», — сообщил он.

По словам европейского чиновника, завтра, 15 марта, ПАСЕ должна обнародовать мнение по поводу полномочий российской делегации. Согласно статье 8 Устава Совета Европы, Комитет министров может просить страну покинуть организацию, добавил он. Кокс уточнил: «Если страна откажется, она может быть исключена из организации».

25 февраля Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в этой структуре. На следующий день Дмитрий Медведев заявил, что это «хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников».

4 марта уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что приостановка членства России в Совете Европы не приведет к отмене моратория на смертную казнь. Россияне не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека после выхода страны из Совета Европы, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас 10 марта.

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