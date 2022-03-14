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В Мариуполе заработал гуманитарный коридор. За несколько часов город покинули 160 автомобилей

Семён Гудошников
Сегодня в 17:23

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что власти города имеют фактическое подтверждение соблюдения режима тишины. Из Мариуполя в сторону Бердянска, а затем Запорожья заработал гуманитарный коридор.

К 15.00 по местному времени (16.00 по московскому) город покинули 160 автомобилей, проход блокпостов, по словам советника мэра, не вызывает проблем.

Андрющенко отметил, что власти не могут гарантировать безопасность этого коридора, но это единственный путь с официальным подтверждением, который работает сегодня.

Мариуполь с населением в 430 тыс. человек оказался полностью блокированным к 2 марта. По оценкам обеих сторон, в городе с начала марта гуманитарный кризис — проблемы с водой, электричеством и продуктами. Коридоры для эвакуации мирных жителей, открытие которых неоднократно объявляли, долгое время фактически не работали.

13 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по согласованным гуманитарным коридорам удалось вывезти 12 729 мирных жителей. К 14 марта количество беженцев с Украины, по данным ООН, превысило 5 млн человек. Порядка 1,8 млн беженцев прибыли в Польшу.

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