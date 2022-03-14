перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Набиуллина не проведет пресс-конференцию после решения по ключевой ставке. Впервые с 2020 года 17:11
Суд на Украине заочно арестовал Владимира Соловьева 17:11
Роскомнадзор заблокировал издание TJ 17:02
Nintendo повысит цены на игры почти в два раза 16:48
Pfizer продолжит поставки лекарств, но приостановит инвестиции в России 16:32
Дело Ивана Сафронова поступило в Мосгорсуд. Предварительное слушание намечено на 21 марта 16:20
В Москве снизилась цена на бензин 16:02
«Вы согласны на этот бой?»: Илон Маск вызвал Владимира Путина на поединок 15:51
Церемонию вручения премии «Ника» перенесли на осень 2022 года 15:51
kremlin.ru
Взятие под контроль украинских городов и минимизация санкций: главное из пресс-конференции Пескова 15:32
В Москве отменяют масочный режим 14:43
Депутат Госдумы попросил Генпрокуратуру проверить публикации Невзорова на экстремизм 14:41
Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты 14:36
Россия не будет участвовать в мероприятиях ПАСЕ 14:25
Pixabay/Pexels
Минэкономразвития рассчитывает, что значительная часть иностранного бизнеса вернется к работе 13:47
В США Uber вводит доплату для клиентов из‑за роста цен на бензин 13:42
В даркнете появились данные банковских карт более 100 тыс. россиян 13:30
Рестораны «Макдоналдс» будут работать 14 марта до окончания производственных процессов 13:14
ООН: свои дома на Украине покинули более 5 млн человек 13:12
Dima Solomin/Unsplash
Meta не разрешила публиковать призывы к убийству лидеров государств 12:43
Отключить рекламу

Nintendo повысит цены на игры почти в два раза

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:48

Российское отделение Nintendo объявило о повышении стоимости игр, начиная с 15 марта с 16.00 по московскому времени.

В среднем цена увеличится примерно в два раза. Так, например, игра стоимостью в 7999 рублей будет стоить 12 499.

© «Мир Nintendo»/«ВКонтакте»

10 марта компания Nintendo приостановила поставки игровых консолей и программного обеспечения в Россию. Такое решение было принято из‑за нарушения цепочек поставок и проблем с оплатой из‑за санкций, которые были наложены на Россию после начала «военной операции» на территории Украины.

Ранее Nintendo перестала проводить рублевые сделки в своем интернет-магазине.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
ромком
Хочу замуж
Кристина Асмус и Милош Бикович находят друг друга в ромкоме Сони Карпуниной
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
живопись
Авангард. На телеге в XXI век
Новооткрытые работы Фешина, Машкова и Кандинского
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить