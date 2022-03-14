Nintendo повысит цены на игры почти в два раза

В среднем цена увеличится примерно в два раза. Так, например, игра стоимостью в 7999 рублей будет стоить 12 499.

Российское отделение Nintendo объявило о повышении стоимости игр, начиная с 15 марта с 16.00 по московскому времени.

10 марта компания Nintendo приостановила поставки игровых консолей и программного обеспечения в Россию. Такое решение было принято из‑за нарушения цепочек поставок и проблем с оплатой из‑за санкций, которые были наложены на Россию после начала «военной операции» на территории Украины.

Ранее Nintendo перестала проводить рублевые сделки в своем интернет-магазине.