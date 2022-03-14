Набиуллина не проведет пресс-конференцию после решения по ключевой ставке. Впервые с 2020 года

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не будет проводить пресс-конференцию после планового заседания совета директоров по ключевой ставке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Заседание по денежно-кредитной политике Банка России пройдет 18 марта. Решение будет опубликовано в 13.30 по московскому времени, в 15.00 появится заявление Набиуллиной.

В 2020 году Эльвира Набиуллина заявила, что после каждого заседания Центробанка будут проводиться брифинги. Пресс-конференция не будет проводиться впервые с того момента.

С марта 2021 года Банк России девять раз поднимал ключевую ставку. В прошлом году шаг составлял не более 1 процентного пункта, однако 28 февраля ЦБ увеличил ставку с 9,5 до 20%.

Тогда регулятор заявил, что «внешние условия для российской экономики кардинально изменились». По мнению ЦБ, рост ключевой ставки сможет обеспечить «увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски».