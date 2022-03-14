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В Москве снизилась цена на бензин

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:02

В Москве в период с 9 по 14 марта снизились средние розничные цены на бензин и дизтопливо. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации (МТА).

Так, АИ-92 подешевел на 2 копейки за литр, АИ-95 — на 1 копейку, а ДТ — на 5 копеек. В Москве средняя цена за дизтопливо составила 54,27 рубля за литр, за бензин АИ-92 — 47,86 рубля, а за АИ-95 — 53,04 рубля.

Стоимость бензина также снизилась на заправках «ТрансАЗС» и «Роснефти». АИ-92 подешевел на 63 копейки («ТрансАЗС») и 3 копейки («Роснефть») за литр, АИ-95 — на 45 копеек и 3 копейки за литр соответственно.

Цены на нефтепродукты снижаются с конца февраля из‑за геополитики, санкций и экономического кризиса. На стоимость топлива оказывает влияние низкий спрос внутри страны и сокращение экспорта. В настоящее время в России находятся рекордные объемы запасов: бензина — 1,94 млн тонн, дизтоплива — 3,3 млн тонн.

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