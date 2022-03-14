Взятие под контроль украинских городов и минимизация санкций: главное из пресс-конференции Пескова

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в очередной раз пообщался с журналистами. Вот главное, что он сказал:

Минобороны России не исключает взятия под полный контроль крупных населенных пунктов Украины «при обеспечении максимальной безопасности мирного населения»;

заявления США и ЕС о разочарованности Путина тем, что его войска не продвигаются в крупных городах, — провокация, которая подталкивает к их штурму, чтобы затем обвинить Россию в гибели мирных граждан;

Кремль не называет планируемый или предполагаемый срок окончания «военной операции» России на Украине;

«военная операция» развивается по плану, будет завершена в срок и в полном объеме;

Кремлю неизвестно о поездке Рамзана Кадырова на место боевых действий;

Россия способна минимизировать последствия западных санкций. Российский рынок не может не реагировать на «беспрецедентные недружественные акции»;

возвращение продуктов Meta (Facebook, Instagram) в Россию пока вряд ли возможно, хотя компания пытается дистанцироваться от совершенных ею ошибок;

Россия не запрашивала военной помощи у Китая для ведения «специальной операции» на Украине;

«всему миру известен безжалостный стиль американских властей, которые для достижения своих целей ни во что не ставят жизнь мирных граждан».