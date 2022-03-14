перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Набиуллина не проведет пресс-конференцию после решения по ключевой ставке. Впервые с 2020 года 17:11
Суд на Украине заочно арестовал Владимира Соловьева 17:11
Роскомнадзор заблокировал издание TJ 17:02
Nintendo повысит цены на игры почти в два раза 16:48
Pfizer продолжит поставки лекарств, но приостановит инвестиции в России 16:32
Дело Ивана Сафронова поступило в Мосгорсуд. Предварительное слушание намечено на 21 марта 16:20
В Москве снизилась цена на бензин 16:02
«Вы согласны на этот бой?»: Илон Маск вызвал Владимира Путина на поединок 15:51
Церемонию вручения премии «Ника» перенесли на осень 2022 года 15:51
kremlin.ru
Взятие под контроль украинских городов и минимизация санкций: главное из пресс-конференции Пескова 15:32
В Москве отменяют масочный режим 14:43
Депутат Госдумы попросил Генпрокуратуру проверить публикации Невзорова на экстремизм 14:41
Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты 14:36
Россия не будет участвовать в мероприятиях ПАСЕ 14:25
Pixabay/Pexels
Минэкономразвития рассчитывает, что значительная часть иностранного бизнеса вернется к работе 13:47
В США Uber вводит доплату для клиентов из‑за роста цен на бензин 13:42
В даркнете появились данные банковских карт более 100 тыс. россиян 13:30
Рестораны «Макдоналдс» будут работать 14 марта до окончания производственных процессов 13:14
ООН: свои дома на Украине покинули более 5 млн человек 13:12
Dima Solomin/Unsplash
Meta не разрешила публиковать призывы к убийству лидеров государств 12:43
Отключить рекламу

Церемонию вручения премии «Ника» перенесли на осень 2022 года

Денис Ламехов
Сегодня в 15:51

Церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника» перенесена на осень 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

О точной дате организаторы мероприятия сообщат позднее. Премия Российской академии киноискусств будет вручаться в тридцать пятый раз.

На главную награду в категории «Лучший игровой фильм» претендуют шесть лент. Это «Иван Денисович» Глеба Панфилова, «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, «Медея» Александра Зельдовича, «Капитан Волконогов бежал» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, созданный при поддержке Минкультуры РФ «Купе номер 6» Юхо Куосманена, «Уроки фарси» Вадима Перельмана.

Упомянутые режиссеры, за исключением Юхо Куосманена, также будут состязаться в категории «Лучшая режиссерская работа». За «Лучшую мужскую роль» поборются Филипп Янковский («Иван Денисович»), Юрий Борисов («Капитан Волконогов бежал»), Павел Деревянко («Подельники») и Мераб Нинидзе («Дело»).

Ранее Московский международный кинофестиваль перенесли на вторую половину 2022 года. Фестивали в Каннах и Венеции отказались принимать официальные делегации, связанные с российскими властями.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
ромком
Хочу замуж
Кристина Асмус и Милош Бикович находят друг друга в ромкоме Сони Карпуниной
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
живопись
Авангард. На телеге в XXI век
Новооткрытые работы Фешина, Машкова и Кандинского
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Минкультуры России
Люди
Юрий Борисов
Юхо Куосманен
Глеб Панфилов
Кира Коваленко
Александр Зельдович
Наталья Меркулова
Алексей Чупов
Вадим Перельман
Филипп Янковский
Павел Деревянко
Мераб Нинидзе
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить