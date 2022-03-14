Церемонию вручения премии «Ника» перенесли на осень 2022 года

Церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника» перенесена на осень 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

О точной дате организаторы мероприятия сообщат позднее. Премия Российской академии киноискусств будет вручаться в тридцать пятый раз.

На главную награду в категории «Лучший игровой фильм» претендуют шесть лент. Это «Иван Денисович» Глеба Панфилова, «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, «Медея» Александра Зельдовича, «Капитан Волконогов бежал» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, созданный при поддержке Минкультуры РФ «Купе номер 6» Юхо Куосманена, «Уроки фарси» Вадима Перельмана.

Упомянутые режиссеры, за исключением Юхо Куосманена, также будут состязаться в категории «Лучшая режиссерская работа». За «Лучшую мужскую роль» поборются Филипп Янковский («Иван Денисович»), Юрий Борисов («Капитан Волконогов бежал»), Павел Деревянко («Подельники») и Мераб Нинидзе («Дело»).

Ранее Московский международный кинофестиваль перенесли на вторую половину 2022 года. Фестивали в Каннах и Венеции отказались принимать официальные делегации, связанные с российскими властями.