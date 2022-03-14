Россия не будет участвовать в мероприятиях ПАСЕ

Россия не будет принимать участие в мероприятиях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-спикера Госдумы и главу российской делегации в организации Петра Толстого.

По его словам, ПАСЕ — это часть Совета Европы (СЕ) и Россия не планирует участвовать в сессиях и мероприятиях организации.

Толстой также рассказал о процессе выхода страны из СЕ. «Формально выход будет происходить таким образом: нужно, чтобы в парламент была внесена денонсация (отказ государства от заключенного международного договора) наших соглашений по вступлению в Совет Европы, парламент голосует за денонсацию, таким образом РФ выходит из ЕС. Наш взнос достаточно большой, мы его платить не намерены», — сказал он.

25 февраля, после начала «военной операции» на территории Украины, Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в этой организации.

10 марта МИД России объявил, что страна больше не собирается участвовать в СЕ. Такое решение принято, поскольку «недружественные России страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе».