В даркнете появились данные банковских карт более 100 тыс. россиян

За последние три дня на теневых форумах появились данные более чем 100 тыс. карт российских банков. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на сервис по кибербезопасности Infosecurity.

Информация с карт была слита в сеть на безвозмездной основе. В Infosecurity отмечают, что с 26 февраля неоднократно наблюдались массовые попытки списания средств со счетов российских клиентов. Предположительно, преступники планировали «монетизировать» имевшиеся базы, но эти сведения потеряли ценность, и данные были опубликованы.

Вместе с тем растет и число предложений по продаже данных зарубежных карт. 7 марта появилось более 100 новых площадок для соответствующих объявлений.

«Карты иностранных банков можно использовать для покупок на зарубежных площадках. С учетом того, что международное взаимодействие в правоохранительной сфере сейчас будет переживать не лучшие времена, спрос на дампы карт западных банков будет только расти», — пояснил руководитель блока специальных сервисов Infosecurity a Softline Company Сергей Трухачев.

Управляющий RTM Group Евгений Царев подтвердил рост утечек данных клиентов российских банков. Но, по его словам, он произошел не в последние дни — массовые попытки списания средств наблюдаются с 26 февраля, а массовые утечки «произошли гораздо раньше».

Царев также отметил, что за последние 7 дней сильно участились случаи, когда злоумышленники пытались сделать переводы с заблокированных карт или с тех, у которых истек срок действия.

«Возникает ощущение, что преступники резко активизировались, как и рядовые граждане, срочно пытаясь монетизировать базы, которые появились у них гораздо раньше», — сказал он.

Как отмечает руководитель группы анализа угроз информационной безопасности Positive Technologies Вадим Соловьев, банковские карты в публичном доступе уже не имеют прямой ценности для преступников. Из этой информации можно использовать только ФИО владельца и название банка — но этого достаточно для различных мошеннических схем, например, в звонках от фейковых кол-центров.