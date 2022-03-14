Минэкономразвития рассчитывает, что значительная часть иностранного бизнеса вернется к работе

Глава Министерства экономического развития Максим Решетников высказался о приостановке работы международных компаний на территории России. Его слова передает ТАСС.

Решетников заявил, что значительная доля решений о заморозке бизнес-операций связана с логистическими проблемами. Министр сообщил: «Когда мы проводили неделей ранее встречу с иностранным бизнесом, который работает в России, первыми вопросами, которые они ставили, были вопросы, связанные с логистикой, с необходимостью перенастройки производственных цепочек, с поиском поставщиков в азиатских странах».

«Мы исходим из того, что, безусловно, значительная часть бизнеса, перенастроив эти цепочки, вернется к работе в России — наш рынок никуда не делся», — добавил он.

С начала «военной операции» на территории Украины многие мировые компании решили приостановить деятельность в России. Это IKEA, H&M, Uniqlo, Inditex, McDonald’s, Coca-Cola, PepsiCo, люксовые холдинги LVMH (Louis Vuitton, Dior, Céline) и Kering (Gucci, Balenciaga, Saint Laurent), Chanel, Prada и Hermès. Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт.

Согласно подсчетам Йельского университета, к 14 марта временно остановили деятельность или ушли с российского рынка 350 компаний.