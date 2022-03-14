Рестораны «Макдоналдс» будут работать 14 марта до окончания производственных процессов

Компания «Макдоналдс» временно приостановит работу сети в России 14 марта до завершения производственных процессов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы компании.

«Сегодня некоторые предприятия еще работают последний день, так как завершают производство. В целом приостановка работы намечена на 14 марта», — рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что 14 марта компания решила приостановить работу всех 850 ресторанов в России на неопределенное время. «Макдоналдс» заверил, что продолжит платить зарплату работникам сети — около 60 тыс. человек.

О соответствующем решении также сообщила компания Yum! Brands, которой напрямую принадлежат 70 ресторанов KFC в России. Всего в стране более тысячи ресторанов.