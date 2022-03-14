В России выявили 41 055 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 41 055 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 3934 заражения меньше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Свердловской области — 2132. Следом по этому показателю идут Башкортостан, Петербург, Иркутская область, Пермский край, Ростовская и Саратовская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 17 376 241. За сутки умерли 533 человека, за все время — 361 344. Выздоровели 105 243, за весь период — 15 585 650. Число госпитализаций за сутки составило 2712.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 458,6 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (81,1 млн), на втором — Индия (42,9 млн). За ними идут Бразилия (29,3 млн), Франция (23,5 млн) и Великобритания (19,5 млн).