перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Procter&Gamble повысит отпускные цены в России. В среднем — на 40% 11:37
В России выявили 41 055 новых случаев COVID-19 11:10
Замглавы МИД Вершинин: Россия не будет просить снять наложенные санкции 10:46
Россия восстанавливает авиасообщение с Индонезией и Китаем 10:42
Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов и их родственников 10:14
Татьяна Дрогунова/Wikimedia
Основатель «Теремка» Гончаров: место «Макдоналдса» в России никто не займет 10:07
Умер актер Уилльям Херт, сыгравший генерала Росса в «Мстителях» 9:40
Силуанов: у России есть средства для выплат по госдолгу 9:33
Генпрокурор Казахстана: во время январских беспорядков в стране погибли 230 человек 8:58
ASUS закрывает бизнес в России и эвакуирует сотрудников 8:27
На Чернобыльской АЭС восстановили энергоснабжение Вчера в 20:40
Пианист Лука Сафронов приковал себя наручниками к «Макдоналдсу» в знак протеста против ухода сети Вчера в 20:06
Под Киевом застрелен американский журналист и режиссер Брент Рено Вчера в 19:25
Прогресс в переговорах Москвы и Киева, итоги Паралимпиады и другие новости дня
Вчера в 18:56 дайджест
Российские телеграм-каналы получили более 40 млн новых подписок на фоне блокировки Instagram Вчера в 17:36
Catholic Church England and Wales/Flickr
Папа римский Франциск призвал к окончанию бомбардировок и миру на Украине Вчера в 17:07
Слуцкий рассказал о прогрессе в переговорах с Украиной, который может перерасти в единую позицию Вчера в 16:37
Духи и шелк: США опубликовали список товаров роскоши, которые запретят поставлять в Россию Вчера в 16:32
Все магазины Vans приостановят работу в России Вчера в 16:03
СМИ: Кадыров приехал в зону боевых действий на Украине Вчера в 15:38
Отключить рекламу

В России выявили 41 055 новых случаев COVID-19

Виктория Шанина
Сегодня в 11:10

За последние сутки в России выявлено 41 055 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 3934 заражения меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Свердловской области — 2132. Следом по этому показателю идут Башкортостан, Петербург, Иркутская область, Пермский край, Ростовская и Саратовская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 17 376 241. За сутки умерли 533 человека, за все время — 361 344. Выздоровели 105 243, за весь период — 15 585 650. Число госпитализаций за сутки составило 2712.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 458,6 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (81,1 млн), на втором — Индия (42,9 млн). За ними идут Бразилия (29,3 млн), Франция (23,5 млн) и Великобритания (19,5 млн).

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
ромком
Хочу замуж
Кристина Асмус и Милош Бикович находят друг друга в ромкоме Сони Карпуниной
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
живопись
Авангард. На телеге в XXI век
Новооткрытые работы Фешина, Машкова и Кандинского
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить