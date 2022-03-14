В России выявили 41 055 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 41 055 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 3934 заражения меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Свердловской области — 2132. Следом по этому показателю идут Башкортостан, Петербург, Иркутская область, Пермский край, Ростовская и Саратовская области.