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Россия восстанавливает авиасообщение с Индонезией и Китаем

Виктория Шанина
Сегодня в 10:42

С 14 марта Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Китаем и Индонезией. Соответствующее решение еще в конце февраля принял оперштаб по борьбе с ковидом, пишет ТАСС.

Как отмечает информагентство, на данный момент решение носит технический характер. Пока ни одна авиакомпания из всех трех стран не сообщала о планах по открытию рейсов.

Авиакомпании России, Китая и Индонезии смогут совершать каждая по три полета между странами. Для перевозчиков открыты воздушные линии Москва — Денпасар с частотой три рейса в неделю (всего шестьшесть: три для российской авиакомпании и три для зарубежной), а также Москва — Пекин, Москва — Гуанчжоу и Москва — Шанхай по одному рейсу в неделю.

Для въезда в Китай, согласно заявлению Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР от 14 мая 2021 года, необходимо пройти карантин. Для его завершения потребуются два отрицательных ПЦР-теста.

Власти Индонезии в свою очередь с 4 февраля 2022 года открыли для всех иностранцев остров Бали. Для въезда необходимо предъявить сертификат о полной вакцинации от коронавируса и отрицательный ПЦР-тест. Карантин по прибытии составит пять дней.

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