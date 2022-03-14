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Замглавы МИД Вершинин: Россия не будет просить снять наложенные санкции

Денис Ламехов
Сегодня в 10:46

Заместитель руководителя российского МИД Сергей Вершинин заявил, что Россия не будет просить снять наложенные санкции. Его слова передают «Известия».

Вершинин добавил: «Мы просто будем и дальше развивать свою экономику и свою способность к самостоятельному развитию при опоре на тех друзей и единомышленников, которые у нас есть». В качестве примера такого государства-единомышленника он привел Китай.

По его словам, Россия и КНР «близки в оценках тех процессов, которые идут в мировой экономике и международных делах». «Россия, отвергая такой диктат (стран, которые ввели санкции. — Прим. ред.) и попытки заставить нас сделать то, что не отвечает нашим интересам за счет санкций, дает хороший сигнал другим народам», — отметил он.

Вершинин также высказался о роли ООН в мире: «Это универсальная площадка, это стержень той архитектуры международных отношений, которая существует сегодня». Говоря о намерении исключить Россию из Совета безопасности ООН, замглавы ведомства заявил, что реализация этих предложений «абсолютно нереальна».

Одобрить этот уход, согласно процедуре, должна сама Россия — она входит в число пяти постоянных членов совета. Вершинин добавил: «Важно, что без России вся архитектура международных отношений рассыплется».

После начала «военной операции» на Украине Запад ввел против России пакет жестких санкций. Среди основных ограничений — заморозка валютных активов Центробанка РФ и запрет на любые транзакции с ним, отключение ряда банков от SWIFT, арест недвижимости российских миллиардеров на Западе. Visa и Mastercard заявили о прекращении поддержки карт российских банков, множество зарубежных брендов приостановили работу в России.

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