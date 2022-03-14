Умер актер Уилльям Херт, сыгравший генерала Росса в «Мстителях»

В возрасте 71 года скончался американский актер Уилльям Херт. Об этом пишет Deadline со ссылкой на его сына Уилла.

Херт умер 13 марта — всего за неделю до своего 72-го дня рождения.

«С большой грустью семья Херт оплакивает Уилльяма Херта, любимого отца и оскароносного актера <…> Он мирно умер в окружении семьи по естественным причинам», — говорится в заявлении Уилла Херта.

В мае 2018 года стало известно, что у Херта-старшего диагностировали рак

простаты. Болезнь распространилась на кости.

В киноиндустрии Уилльям Херт наиболее известен по роли генерала Таддеуса Росса во вселенной Marvel. В частности, он снялся в фильмах «Черная вдова», «Невероятный Халк», «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».

Херт был трижды номинирован на «Оскар». В 1986 году он стал лауреатом премии, получив статуэтку за роль Луиса Молины в фильме «Укус женщины-паука». За нее же Херта наградили BAFTA и серебряной премией Каннского фестиваля.

Всего Уилльям Херт снялся в более чем 100 картинах. Среди них — «Джейн Эйр», «В диких условиях», «Истинные ценности» и «Дети тишины».