ASUS закрывает бизнес в России и эвакуирует сотрудников

Тайваньская компания по производству компьютеров ASUS закрывает бизнес в России и готовит план эвакуации своих сотрудников. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра экономики Тайваня Ван Мэй-Хуа в ходе пресс-конференции.

По словам главы ведомства, Тайвань «поддерживает другие демократии». Она отметила, что «первоначальная реакция» компании на российскую «военную спецоперацию» на Украине — это скорейшая «эвакуация российского бизнеса и персонала».

«Компания будет в целом заботиться о своей репутации», — заявила Ван Мэй-Хуа.

Как отмечает агентство, ранее вице-премьер Украины Михаил Федоров призвал ASUS прекратить деятельность в России. Он направил соответствующее письмо председателю правления компании Джонни Ши.

После начала «военной операции» на Украине 24 февраля многие зарубежные компании решили временно прекратить деятельность в России. Что касается технологических корпораций, Apple и Dell приостановили продажи, а Intel и AMD — поставки в страну.

Также приостановили работу H&M, Zara, Mango, Asos, Nike, IKEA, Chanel, McDonalds, Coca-Cola, PepsiCo, Volkswagen и Škoda. Группы LVMH и Kering объявили о временном или полном уходе с российского рынка большинства своих компаний – это Louis Vuitton, Dior, Celine и Kering Balenciaga, Gucci, Saint Laurent соответственно.

Всего, по подсчетам Йельского университета, к 14 марта приостановили деятельность или ушли с российского рынка 350 компаний.