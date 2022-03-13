На Чернобыльской АЭС восстановили энергоснабжение

Электроснабжение на Чернобыльской АЭС было восстановлено после ремонтных работ. Об этом сообщили в украинском «Энергоатоме».

«Украинские специалисты НЭК Укрэнерго завершили ремонтные работы на линии 330 кВ Лес-ЧАЭС и возобновили электроснабжение Чернобыльской АЭС и Славутича», — заявили там.

В Минэнерго Украины отметили, что охлаждение отработавшего ядерного топлива на Чернобыльской АЭС теперь будет работать штатно.

9 марта в Укрэнерго заявили, что Чернобыльская АЭС полностью обесточена из‑за аварии на линиях электропередачи. Там отметили, что дизельных генераторов электричества хватит в лучшем случае на двое суток, а ремонт невозможно провести из‑за боев.

Россия обвинила в случившемся украинскую сторону, заявив, что АЭС осталась без электроснабжения из‑за того, что «украинские националисты» обстреляли ЛЭП. 10 марта российская сторона сказала, что обеспечила подачу энергии со стороны Беларуси и предоставила украинской бригаде доступ к поврежденной линии электропередач.