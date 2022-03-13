перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
На Чернобыльской АЭС восстановили энергоснабжение 20:40
Пианист Лука Сафронов приковал себя наручниками к «Макдоналдсу» в знак протеста против ухода сети 20:06
Под Киевом застрелен американский журналист и режиссер Брент Рено 19:25
Прогресс в переговорах Москвы и Киева, итоги Паралимпиады и другие новости дня
18:56 дайджест
Российские телеграм-каналы получили более 40 млн новых подписок на фоне блокировки Instagram 17:36
Catholic Church England and Wales/Flickr
Папа римский Франциск призвал к окончанию бомбардировок и миру на Украине 17:07
Слуцкий рассказал о прогрессе в переговорах с Украиной, который может перерасти в единую позицию 16:37
Духи и шелк: США опубликовали список товаров роскоши, которые запретят поставлять в Россию 16:32
Все магазины Vans приостановят работу в России 16:03
СМИ: Кадыров приехал в зону боевых действий на Украине 15:38
Силуанов: около половины золотовалютных резервов ЦБ заморожены из‑за санкций 15:16
Stroy Puls/Flickr
В СПбГУ отказались отчислять двух студентов, задержанных на антивоенных акциях 14:42
В ряде портов США отказались пускать моряков из России и с Украины, чтобы те не остались в стране 14:06
Турция официально отказалась присоединиться к западным санкциям против России 13:51
«Аэрофлот» вывезет российских туристов из Египта и Шри-Ланки спецрейсами 13:19
Китай выиграл в медальном зачете Паралимпиады. На втором месте — украинцы 12:41
Бермуды приостановили летные сертификаты для самолетов из России 12:18
Anton Maksimov Juvnsky/Unsplash
За сутки в России выявили 44,9 тыс. случаев коронавируса 11:29
Зеленский сказал, что по гуманитарным коридорам удалось вывезти почти 13 тыс. жителей Украины 10:34
Британцы, приютившие беженцев с Украины, будут получать 350 фунтов в месяц 8:59
Отключить рекламу

На Чернобыльской АЭС восстановили энергоснабжение

Семён Гудошников
Сегодня в 20:40

Электроснабжение на Чернобыльской АЭС было восстановлено после ремонтных работ. Об этом сообщили в украинском «Энергоатоме».

«Украинские специалисты НЭК Укрэнерго завершили ремонтные работы на линии 330 кВ Лес-ЧАЭС и возобновили электроснабжение Чернобыльской АЭС и Славутича», — заявили там.

В Минэнерго Украины отметили, что охлаждение отработавшего ядерного топлива на Чернобыльской АЭС теперь будет работать штатно.

9 марта в Укрэнерго заявили, что Чернобыльская АЭС полностью обесточена из‑за аварии на линиях электропередачи. Там отметили, что дизельных генераторов электричества хватит в лучшем случае на двое суток, а ремонт невозможно провести из‑за боев.

Россия обвинила в случившемся украинскую сторону, заявив, что АЭС осталась без электроснабжения из‑за того, что «украинские националисты» обстреляли ЛЭП. 10 марта российская сторона сказала, что обеспечила подачу энергии со стороны Беларуси и предоставила украинской бригаде доступ к поврежденной линии электропередач.

События недели на afisha.ru
приключение
Лулу и Бриггс
Ченнинг Татум дебютирует в качестве режиссера
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мультфильм
Кролецып и Хомяк Тьмы
Пушистый Индиана Джонс для самых маленьких
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить