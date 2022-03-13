Пианист Лука Сафронов приковал себя наручниками к «Макдоналдсу» в знак протеста против ухода сети

«Мы в ответе за тех, кого приручили. Они 30 лет кормили нас этой едой, говорили, что они это любят и мы должны это любить, а теперь они нас бросают», — приводит слова Сафронова телеграм-канал.

У себя в телеграм-канале Сафронов написал: «хочу заявить о нарушении моих международных прав, свободы самовыражения, а также о геноциде по социально-культурному признаку. Я родился 31 октября 1990 года — ровно через 9 месяцев после открытия в России первого ресторана McDonald’s. Вероятно, это неслучайное совпадение повлияло на всю мою дальнейшую жизнь».

«Я всегда был свободным человеком. И не могу понять, чем лично я заслужил, чтобы меня так наказывали и принуждали к тому, чего я не хочу. Почему политики из недружественных нам стран заставляют нас, простых мирных людей, насильно изменить привычный образ жизни? Ценности, которые я всегда транслировал в мир, связаны в том числе с бодипозитивом. Я полагаю, что каждый человек имеет право выбора — как и каким образом нести свое „я“ в этот мир, если это не нарушает свобод других людей. Вне зависимости от цвета кожи, разреза глаз и веса», — добавил он.