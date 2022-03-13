Под Киевом застрелен американский журналист и режиссер Брент Рено

В городе Ирпене под Киевом был застрелен американский журналист и режиссер Брент Рено. Об этом заявил глава областной полиции Андрей Небытов.

Небытов сообщил, что Рено — журналист The New York Times, и приложил фотографию с бейджем издания и именем убитого. Позже заместитель главреда NYT уточнил, что на Украине Рено работал не по заданию газеты.

«Мы глубоко опечалены известием о смерти Брента Рено. Брент был талантливым режиссером, на протяжении многих лет он сотрудничал с The New York Times. Несмотря на то, что в прошлом (последний раз в 2015 году) он писал материалы для Times, на Украине он работал не по заданию редакции. Сообщения о том, что он работал на Times, распространились, так как при нем был бейдж журналиста Times, выданный много лет назад», — говорится в заявлении NYT.

Брент Рено вместе со своим братом Крейгом снимали фильмы в зонах боевых конфликтов, в том числе в Ираке и Афганистане. Кроме того, режиссеры создали сериалы «Dope Sick Love» («Больная любовь») для HBO и «Last Chance High» («Последний шанс») для Vice. Их фильмы получили множество наград в области телевидения и журналистики, включая премию Пибоди, две премии Columbia DuPont Awards и несколько номинаций на «Эмми».