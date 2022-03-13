СМИ: Кадыров приехал в зону боевых действий на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл в зону боевых действий на территории Украины. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный».

В видео, которые выложил телеканал, Кадыров заслушивает сведения силовиков о ходе боев на территории ДНР и подробностях наступления. Кроме того, с ним поделились докладом о проведенной спецоперации по эвакуации детей из детского дома, говорится в записи «Грозного».

Спустя некоторое время телеканал удалил пост и выложил другой. В новой записи утверждается, что в сети появились кадры Кадырова «вместе с бойцами, участвующими в специальной военной операции на Украине».