Кремль: переговоры между делегациями России и Украины продолжаются по видеосвязи

Переговоры российской и украинской делегаций продолжаются в формате видеосвязи. Об этом Владимир Путин в подробностях рассказал президентам Франции и Германии Эммануэлю Макрону и Олафу Шольцу, сообщается на сайте Кремля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил эту информацию. По его словам, российскую делегацию по-прежнему возглавляет Владимир Мединский, но делиться подробностями не стал. Один из участников переговоров с российской стороны, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий добавил, что «беловежский формат» (тот же состав переговорщиков) сохранился.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с иностранными журналистами заявил, что на переговорах российская сторона показала «принципиально иной подход — и он и должен быть таким».

«Группа украинцев и российских представителей обсуждают те ли иные вопросы, начали о чем‑то говорить, а не бросать ультиматумы», — сказал он и добавил, что «западные партнеры» пока еще «недостаточно вовлечены» в процесс.

Кроме того, Зеленский продолжил настаивать на личных переговорах с Путиным. Глава Украины предложил организовать встречу в Иерусалиме — и уже сообщил об этом премьер-министру Израиля.

28 февраля в Гомельской области Беларуси состоялся первый раунд переговоров делегаций России и Украины, 3 и 7 марта в Беловежской пуще — второй и третий раунды. Переговорщики с обеих сторон остались недовольны их результатами.