НСПК не стала изменять межбанковскую комиссию для Visa и Mastercard

Национальная система платежных карт (НСПК) установила межбанковские комиссии для карт платежных систем Visa и Mastercard на том же уровне, что и ранее. Об этом РБК сообщили в организации.

«В настоящее время мы оставили прежние условия применения и ставки межбанковских комиссий, чтобы в том числе помочь банкам сохранить действующие программы кредитования и лояльности для держателей карт», — рассказали в НСПК.

Это нужно для того, чтобы работа банков-эмитентам, эквайреров, а также торговых и сервисных предприятий не усложнялась. Также в НСПК уточнили, что их комиссии за обработку операций по международным платежным системам «значительно ниже» и не подвержены изменениям курса валют.

С 10 марта Visa и Mastercard не поддерживают прекратили поддерживать свои карты в России. Вместо них это делает НСПК.