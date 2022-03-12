Colgate-Palmolive ограничит поставки в Россию

Американская компания Colgate-Palmolive решила ограничить поставки товаров в Россию из‑за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Ограничение коснется всех товаров, кроме средств повседневного использования для здоровья и гигиены. Компания также объявила о прекращении рекламной деятельности и капиталовложения.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «военной операции» на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины».

С того момента многие западные компании решили приостановить деятельность в России. IKEA временно закрыла все магазины, Volkswagen и Škoda решили остановить производство и продажу автомобилей в России, от поставок легковых машин и фургонов временно отказалась Mercedes-Benz. Многие иностранные компании, включая группы LVMH (Louis Vuitton, Dior, Celine) и Kering (Balenciaga, Gucci, Saint Laurent), объявили о временном или полном уходе с российского рынка.