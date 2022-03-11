перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Meta заявили, что разрешат высказывать гнев в адрес российских войск только на Украине Вчера в 23:16
Pink Floyd удаляет свою музыку с цифровых платформ в России Вчера в 22:52
Jonas Leupe/Unsplash
Mir Pay предупредил о замедлении работы из‑за большого числа загрузок новых карт Вчера в 22:26
СМИ: с начала «спецоперации» в Польшу приехали 1,5 млн украинцев. Крупные города переполнены Вчера в 22:19
Джо Байден: США ответят на любую угрозу НАТО, даже если это приведет к мировой войне Вчера в 21:21
YouTube начал блокировать каналы российских СМИ, финансируемых государством Вчера в 20:56
British American Tobacco уйдет из России. Компании принадлежат бренды Kent и Dunhill Вчера в 20:48
Роскомнадзор заблокирует Instagram в России 14 марта Вчера в 20:20
Блокировка Instagram, более 2,5 млн беженцев с Украины и другие новости дня
Вчера в 20:14 дайджест
«Ситимобил» прекращает деятельность в России Вчера в 20:04
Росстат: за чертой бедности в России находится 11% граждан Вчера в 19:46
США запрещают поставки в Россию долларовых банкнот по указу Байдена Вчера в 19:32
Тимур Бекмамбетов снимет документалку о «военной спецоперации» России на Украине Вчера в 19:15
Drew Angerer/Getty Images
США объявили о новых санкциях против РФ. Страны G7 намерены закрыть для России кредиты от МВФ Вчера в 19:09
Еврокомиссия представит план по отказу ЕС от российских газа, нефти и угля к середине мая Вчера в 18:49
Глава МИД Норвегии заявила, что нужно заботиться о русских в норвежском сообществе Вчера в 18:37
Умер сценарист «Белого солнца пустыни» и «Сибирского цирюльника» Рустам Ибрагимбеков Вчера в 18:02
Сергей Собянин, Андрей Воробьев, Валентина Матвиенко и другие чиновники ушли из Instagram Вчера в 18:00
Christian Lue/Unsplash
Евросоюз примет четвертый пакет санкций против России Вчера в 17:42
Nestlé прекращает поставки в Россию продуктов питания, которые не являются жизненно необходимыми Вчера в 17:18
Отключить рекламу

Mir Pay предупредил о замедлении работы из‑за большого числа загрузок новых карт

Юлия Онодэра
Вчера в 22:26

Сервис Mir Pay предупредил о возможных проблемах со скоростью работы. Из‑за большого числа новых пользователей приложение работает медленнее. Об этом сообщило РИА «Новости».

На сайте Mir Pay разместили сообщение, в котором рекомендуют клиентам попробовать зайти в приложение позднее. «В ближайшее время скорость работы карт в сервисе будет увеличена», — отметили в обращении.

«Дополнительных действий по переподключению вашей карты предпринимать не нужно», — добавили в Mir Pay.

Mir Pay — это мобильное приложение, позволяющее оплачивать услуги и товары бесконтактным путем с помощью смартфона. Оно работает с картами, поддерживающими платежную систему «Мир». Доступно только на устройствах, работающих на Android.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
ромком
Хочу замуж
Кристина Асмус и Милош Бикович находят друг друга в ромкоме Сони Карпуниной
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить