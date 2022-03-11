Mir Pay предупредил о замедлении работы из‑за большого числа загрузок новых карт

Сервис Mir Pay предупредил о возможных проблемах со скоростью работы. Из‑за большого числа новых пользователей приложение работает медленнее. Об этом сообщило РИА «Новости».

На сайте Mir Pay разместили сообщение, в котором рекомендуют клиентам попробовать зайти в приложение позднее. «В ближайшее время скорость работы карт в сервисе будет увеличена», — отметили в обращении.

«Дополнительных действий по переподключению вашей карты предпринимать не нужно», — добавили в Mir Pay.

Mir Pay — это мобильное приложение, позволяющее оплачивать услуги и товары бесконтактным путем с помощью смартфона. Оно работает с картами, поддерживающими платежную систему «Мир». Доступно только на устройствах, работающих на Android.