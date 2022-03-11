СМИ: с начала «спецоперации» в Польшу приехали 1,5 млн украинцев. Крупные города переполнены

Крупные города Польши столкнулись с массовым наплывом беженцев из Украины, возможности по размещению приезжающих подходят к концу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местную газету Rzeczpospolita.

Издание отмечает, что, по последним данным погранохраны Польши, с 24 февраля в страну въехали 1,546 человек из Украины. В основном беженцы приезжают в Варшаву, Краков, Вроцлав, Катовице и Люблин — на вокзалах этих городов очень много людей, которые ищут жилье или едут к родным.

По информации Rzeczpospolita, Варшава приняла 200 тыс. беженцев при населении в 2 млн человек и «больше принять не может. 1,5 приезжих находятся в больницах, в школы принято 2 тыс. детей.

В Кракове уже размещено 100 тыс. человек. Пресс-секретарь мэра Моника Хылашек отмечает, что город потратил уже около 14 млн злотых (3,2 млн долларов) из резерва на случай кризисных ситуаций. Годовой бюджет резерва — 19 млн злотых (4,4 млн долларов), пишет газета.

«Больше людей мы уже принять, как город, не в состоянии. Речь идет о работе, местах в школах, детских садах», — цитирует издание Хылашек.

В парламенте Польше ведутся работы над специальным законом, который позволит беженцам легально жить и работать в стране до трех лет — с возможностью получать медпомощь, социальные пособия и устраивать детей в школы. По всей Польше организован сбор гуманитарной помощи.

Ранее 11 марта в ООН заявили, что количество беженцев с Украины после начала российской «военной спецоперации» превысило 2,5 млн человек. По оценкам организации, в ближайшее время это число может достигнуть 4 млн.

8 марта число беженцев с Украины достигло 2 млн человек. К 9 марта, по данным ООН, из‑за военных действий на Украине погибли как минимум 516 мирных жителей, среди которых 37 детей. Еще 908 гражданских, включая 50 несовершеннолетних, были ранены.