British American Tobacco уйдет из России. Компании принадлежат бренды Kent и Dunhill

Британская табачная компания British American Tobacco заявила о своем уходе из России. Об этом стало известно из сообщения на сайте BAT.

В нем компания призвала «всех лидеров и правительства найти мирное и устойчивое решение этого трагического конфликта [между Россией и Украиной] с помощью диалога и дипломатии».

«Контекст очень сложный, исключительно динамичный и изменчивый. Мы пришли к выводу, что владение бизнесом ВАТ в России более не является устойчивым в нынешних обстоятельствах», — сказали в British American Tobacco.

В BAT отметили, что продолжают выплачивать заработную плату 2500 сотрудникам и планируют обеспечить им будущую занятость. Однако после этого компания больше не будет присутствовать в России.

British American Tobacco принадлежат бренды сигарет Kent, Pall Mall, Dunhill, Lucky Strike и Rothmans.

Ранее работу в России уже приостановил производитель табачной продукции Imperial Brands (бренды «Максим», Parker & Simpson, West, Davidoff, Gauloises, Style, JPS и Fine). Инвестиции заморозили также Japan Tobacco (бренды Camel, Winston, Mevius, Glamour, Magna и другие) и Philip Morris International (бренды Marlboto, L&M, Bond Street, Parliament).