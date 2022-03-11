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Блокировка Instagram, более 2,5 млн беженцев с Украины и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:14

Количество беженцев с Украины после начала российской «военной операции» превысило 2,5 млн человек, заявили в ООН. В ближайшее время, по оценкам организации, это число может достигнуть 4 млн.

Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией из‑за сообщений о том, что компания позволит пользователям публиковать посты с призывами к насилию в отношении россиян. Следственный комитет возбудил дело на руководство Meta, Роскомнадзор решил заблокировать Instagram.

А вот какие сайты РКН сегодня уже заблокировал: изданий Colta, «Важные истории»*, российского отделения Amnesty International и движения в защиту прав избирателей «Голос»*.

США ввели новые санкции: запрет на импорт из РФ алкоголя и бриллиантов, запрет на экспорт в нее предметов роскоши, блокировка счетов руководителей российских банков. Страны G7 намерены закрыть для России кредиты от МВФ.

Евросоюз тоже собирается принять в отношении России очередной пакет санкций, четвертый по счету. Он должен еще сильнее изолировать страну.

Nestlé прекращает поставки в Россию продуктов питания, которые не являются жизненно необходимыми. Leroy Merlin пока из РФ уходить не планирует.

Песков в очередной раз пообщался с журналистами. В частности, он сказал, что в России нет условий для дефолта и что об отправке на Донбасс добровольцев из РФ «речи не идет».

В Москве прошла встреча российского и белорусского президентов. Путин заявил, что в переговорах с Киевом есть позитивные сдвиги, Лукашенко отметил, что Украина хотела напасть на Беларусь. Оба считают, что страны преодолеют санкции.

По мнению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, Запад совершил ряд ошибок в отношениях с Россией, потеряв возможность для сближения. В частности, пообещав, что Украина и Грузия станут членами НАТО.

Глава норвежского МИДа призвала власти страны заботиться о русских в норвежском сообществе и выступать против разжигания ненависти. «Русский народ не несет ответственности за страшные военные действия путинского режима на Украине», — написала она.

Московский международный кинофестиваль перенесли на вторую половину 2022 года. Участники не могут приехать в Москву, прислать фильмы или получить согласие продюсеров на участие, говорится в заявлении дирекции.

Владимира Жириновского вывели из медикаментозного сна. Лидер ЛДПР находится в сознании и уже получает документы от помощников.

* Эти СМИ и НКО признаны Минюстом иностранными агентами.

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