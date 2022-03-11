«Ситимобил» прекращает деятельность в России

Сервис такси «Ситимобил», входящий в группу VK, объявил о прекращении деятельности в России. Соответствующее решение приняли акционеры компании, пишет РИА «Новости».

Как отмечает The Bell со ссылкой на источники, закрытие «Ситимобила» не связано с «военной спецоперацией». Этот вопрос в VK обсуждался еще до 24 февраля.

Отмечается, что на работу сервиса аренды автомобилей «Ситидрайв» это не скажется. Каршеринг продолжит работу в прежнем режиме.

Ранее 11 марта сервис такси Gett объявил о реорганизации российского подразделения. В чем именно заключается суть реорганизации, компания не уточнила.

Вместе с тем из страны уходят или приостанавливают деятельность некоторые корпоративные клиенты Gett. Причина — геополитическая ситуация, которая «влияет на возможность компании реализовывать свою стратегию».