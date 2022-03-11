Росстат: за чертой бедности в России находится 11% граждан

По итогам 2021 года за чертой бедности в России находится 11% граждан, или 16,1 млн человек. Об этом сообщил Росстат.

При этом в четвертом квартале года число россиян за чертой бедности составило 8,5% благодаря росту выплат и восстановлению экономической активности. В 2021 году граждане получили на 6,7% больше соцвыплат на общую сумму 14,5 трлн рублей.

Трудоустроены в России к концу 2021 года были 72,3 млн человек — это на 24% больше, чем годом ранее. При этом средняя номинальная начисленная зарплата составила в четвертом квартале 62 828 рублей — также выше, чем в 2020 году.

Граница бедности на протяжении 2021 года в среднем составляла 11 908 рублей. Для трудоспособного населения она была несколько выше — 12 900 рублей, а для пенсионеров, напротив, ниже — 9 826 рублей.

Граница бедности соответствует стоимости потребительской корзины в четвертом квартале предыдущего года с учетом инфляции. Ранее подсчет бедного населения велся исходя из стоимости потребительской корзины на текущий момент.