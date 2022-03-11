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Тимур Бекмамбетов снимет документалку о «военной спецоперации» России на Украине

Виктория Шанина
Сегодня в 19:15

Российский режиссер Тимур Бекмамбетов разрабатывает документальный фильм о российской «военной спецоперации» на территории Украины. Об этом пишет американский интернет-журнал Deadline.

Как отмечает издание, проект получил название DWW1. В разговоре с журналистами Бекмамбетов назвал нынешнюю геополитическую ситуацию «монументальным бедствием».

«Это мир, в котором мы раньше жили, и мне разбивает сердце наблюдать за тем, как он рушится за одну ночь», ― сказал режиссер.

Вместе со своей командой Тимур Бекмамбетов расскажет о цифровой стороне конфликта. В частности, документалка будет посвящена информационной войне.

«Мы соберем доказательства и истории о том, как цифровое пространство стало незаменимым инструментом для доклада с места событий и способом распространения фейков и ложных материалов», ― заявил он.

Бекмамбетов также рассказал, что вдохновлялся своей дебютной полнометражной лентой «Пешаварский вальс». Художественный фильм 1994 года был основан на реальных событиях времен Афганской войны.

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