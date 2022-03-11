Еврокомиссия представит план по отказу ЕС от российских газа, нефти и угля к середине мая

Еврокомиссия подготовит к середине мая план по отказу стран ЕС от российских газа, нефти и угля. Он должен помочь Евросоюзу отказаться от сырья из России к 2027 году. Об этом сообщила в твиттере глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, то, как Еврокомиссия сейчас ответит на «чудовищное нападение России», определит будущее Украины, ЕС и всего континента.

Ляйен отметила, что долг ЕК — «продолжать обеспечивать надежное, безопасное и доступное энергоснабжение европейских потребителей». Для этого, как считает глава Еврокомиссии, необходимо избежать зависимости от российских газа, нефти и угля.

«Мы представим варианты оптимизации структуры рынка электроэнергии, чтобы он лучше поддерживал переход к „зеленым“ технологиям», — заявила Ляйен.

Евросоюз и ранее планировал постепенно отказываться от использования российского газа. Среди задач по противодействию изменению климата числилось сокращение потребления газа на 30% к 2030 году.

В данный момент Россия поставляет около 40% газа, используемого в ЕС, а также свыше 25% нефти и почти 50% угля. По мнению ЕК, уже в 2022 году можно сократить потребление российского газа на две трети.