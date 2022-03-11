Глава МИД Норвегии заявила, что нужно заботиться о русских в норвежском сообществе

Власти Норвегии должны заботиться о русских в сообществе страны и выступать против разжигания ненависти. Об этом в твиттере заявила глава норвежского МИДа Анникен Хюитфельдт. Свой пост она опубликовала на русском языке.

«Русский народ не несет ответственности за страшные военные действия путинского режима в Украине. Реакция Норвегии направлена на российские власти, а не на российское население», — написала Хюитфельдт.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают, что власти западных стран не будут «удобрять почву» для ненависти к русским.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на внутренние электронные письма Meta сообщило, что компания позволит пользователям в некоторых странах публиковать посты с призывами к насилию в отношении россиян и российских военных.

После этого Генпрокуратура России потребовала у суда признать Meta экстремистской организацией. Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководства компании. Зампред IT-комитета Госдумы Сергей Боярский сказал, что скоро все сервисы Meta могут заблокировать в России. Источник РИА «Новости» отметил, что это не коснется WhatsApp, поскольку он средство общения, а не размещения информации.