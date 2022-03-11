Сергей Собянин, Андрей Воробьев, Валентина Матвиенко и другие чиновники ушли из Instagram

Ряд российских чиновников заявил, что перестанет вести свои страницы в соцсети Instagram. Среди них оказались мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Причиной такого решения стала новость, что компания Meta разрешит на своих платформах призывы к насилию в адрес российских военных. По словам Матвиенко, такая деятельность Meta является «в чистом виде эстремистской и антироссийской».

«Буду общаться с вами и сообщать важную информацию на других площадках. Прежде всего в „ВКонтакте“. Переходим туда! Возможно, откроюсь в телеграме», — заявила Матвиенко.

Собянин также пообещал рассказывать о событиях в столице на страницах в соцсети «ВКонтакте», а также в телеграм-канале.

«Meta уже не скрывает, что Facebook и Instagram являются оружием информационной войны. В соцсетях компании теперь официально призывают к убийству граждан России. Это открытый экстремизм», — объяснил мэр Москвы.

Губернатор Московской области назвал изменение политики Meta о призывах к насилию «не просто подлостью, а открытой поддержкой убийства наших соотечественников». Отныне Воробьев будет использовать «ВКонтакте», «Одноклассники» и Telegram.

Также отказались от использования Instagram губернатор Тюменской области Александр Моор и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.