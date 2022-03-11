Умер сценарист «Белого солнца пустыни» и «Сибирского цирюльника» Рустам Ибрагимбеков

Скончался азербайджанский и российский писатель и драматург Рустам Ибрагимбеков. Ему было 83 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Союз кинематографистов Азербайджана.

Ибрагимбеков умер в Москве после продолжительной болезни. Сценарист будет похоронен в Азербайджане, отметили в союзе.

Рустам Ибрагимбеков родился в 1939 году в Баку. В 1963 году он окончил Азербайджанский институт нефти и химии и продолжил учебу в аспирантуре Института кибернетики Академии наук СССР в Москве. В столице Ибрагимбеков увлекся индустрией кинематографа, где в 1967-м окончил Высшие сценарные курсы, а в 1974-м — Высшие режиссерские курсы во ВГИКе.

Первую известность Рустам Ибрагимбеков получил благодаря сценарию к фильму «Белое солнце пустыни», написанному в соавторстве с Валентином Ежовым. Картина вышла в 1970 году и быстро стала популярной.

Всего на счету Ибрагимбекова более 40 сценариев к художественным фильмам. В их числе «Спокойный день в конце войны», «Урга. Территория любви», «Утомленные солнцем» и «Сибирский цирюльник». Почти все его литературные произведения были экранизированы.