Евросоюз примет четвертый пакет санкций против России, направленный на ее дальнейшую изоляцию. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет ТАСС.

О готовности ЕС принять дополнительные санкции в отношении России сказал и президент Франции Эмманюэль Макрон. «Все варианты [ограничений] на столе», — заявил он.

О каких именно санкциях идет речь, пока не сообщается.

Макрон отметил, что государства Евросоюза предложили выделить Украине 500 млн евро помощи. По его словам, Франция вместе с Германией продолжат путь давления на Россию и «требовательного диалога» с ней.

После начала «военной операции» на Украине против России ввели пакет жестких санкций. Среди основных ограничений — заморозка значительной части валютных активов Центробанка РФ и запрет на любые транзакции с ним, отключение ряда банков от SWIFT, арест недвижимости российских миллиардеров на Западе. Visa и Mastercard заявили о прекращении поддержки карт российских банков, множество зарубежных брендов приостановили работу в России.