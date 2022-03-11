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Суд Украины заочно арестовал Маргариту Симоньян

Виктория Шанина
Сегодня в 16:29

Украинский суд заочно арестовал главного редактора информагентства «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян. Об этом сообщила генпрокурор страны Ирина Венедиктова, пишет РИА «Новости».

7 марта Симоньян также попала в санкционный список Новой Зеландии. Вместе с журналисткой под ограничения попали более чем 100 россиян, включая президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова и главу Сбербанка Германа Грефа.

Лицам, попавшим в список, запрещен въезд в страну. Причиной такого решения новозеландские власти называют их связь с «военной спецоперацией» России на территории Украины.

О начале спецоперации Владимир Путин объявил 24 февраля. В ответ на действия российских властей Евросоюз, США, Япония, Австралия, Великобритания и другие страны ввели санкции. Они затронули банки, бизнесменов, чиновников и ряд компаний.

Множество иностранных корпораций объявили о приостановлении деятельности в России. Только за 10 марта с российского рынка ушли Sony, Hilton и Hyatt, Hugo Boss, Uniqlo, Pandora, Nintendo, Sony Music, Western Union. Сегодня же отменили тестирование по английскому языку IELTS, Mars и Mondelez отказались от инвестиций и рекламы, YouTube отключил монетизацию, а «Формула-1» запретила трансляцию гонок.

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