Канада внесла в санкционные списки Министерство обороны России и Службу внешней разведки

Канадское правительство внесло в санкционные списки Министерство обороны России, Службу внешней разведки, Рособоронэкспорт (входит в состав госкорпорации «Ростех») и еще 29 предприятий и организаций оборонного сектора страны. Об этом сообщает ТАСС.

В перечень также добавлены холдинг «Вертолеты России», судостроительная компания «Адмиралтейские верфи», Казанский вертолетный завод, авиастроительная корпорация «Иркут» и другие компании.

Кроме того, канадские власти ввели запрет на импорт нефтепродуктов из России. Ранее сегодня, 11 марта, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что санкционный список пополнили глава Центризбиркома России Элла Памфилова, предприниматели Роман Абрамович и Алишер Усманов.

После начала «военной операции» на Украине против России ввели пакет жестких санкций. Все страны Евросоюза, а также США, Канада и Австралия закрыли небо для российских самолетов. Visa и Mastercard заявили о прекращении поддержки карт российских банков. Была заморожена значительная часть валютных активов Центробанка РФ, запрещены любые транзакции с ним. Ряд банков были отключены от SWIFT. Множество зарубежных брендов приостановили работу в России.