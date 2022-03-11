Московский международный кинофестиваль перенесли на вторую половину 2022 года

Сорок четвертый Московский международный кинофестиваль, чье проведение было запланировано на 21–28 апреля, перенесен на вторую половину 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию мероприятия.

В заявлении организаторов указано: «К нам обращаются кинематографисты разных стран, многолетние друзья и партнеры Московского международного кинофестиваля с просьбой перенести его сроки, запланированные в этом году на апрель. У многих из них в сегодняшней ситуации не получается ни приехать в Москву, ни прислать свои фильмы (в случаях, когда эти фильмы существуют только на пленке или на жестких дисках), а в каких‑то случаях даже получить согласие продюсеров на участие фильмов в фестивале».

Точные сроки дирекция сообщит дополнительно, отмечено в сообщении. Организаторы добавили: «Мы надеемся увидеть вас всех позже в этом году в Москве с вашими новыми работами».

После начала «военной операции» на Украине против России ввели пакет жестких санкций. Все страны Евросоюза, а также США, Канада и Австралия закрыли небо для российских самолетов. Visa и Mastercard заявили о прекращении поддержки карт российских банков. Была заморожена значительная часть валютных активов Центробанка РФ, запрещены любые транзакции с ним. Ряд банков были отключены от SWIFT.