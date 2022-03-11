В Москве начались переговоры Путина и Лукашенко. Вот основное, что сказали президенты

В Москве началась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Вот главное, что сказал российский президент:
- СССР жил в условиях санкций и добивался колоссальных успехов.
- В переговорах с Украиной есть определенные позитивные сдвиги, но какие именно, Путин не уточнил.
- Преодоление санкций для России и Беларуси в конечном итоге пойдет странам на пользу.
- По экономике России наносится массированный удар.
А вот основные тезисы Лукашенко:
- Украина хотела напасть на Беларусь, но Путин ей помешал. Лукашенко даже показал карту предполагаемого нападения.
- Санкции Запада против России и Беларуси «свинство», но страны их выдержат.
- Нужно организовать встречу в формате ОДКБ и ЕАЭС, чтобы обсудить жизнь в условиях санкций.
- К концу года люди забудут о произошедшем на Украине.