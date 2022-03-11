В Москве начались переговоры Путина и Лукашенко. Вот основное, что сказали президенты

В Москве началась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Вот главное, что сказал российский президент:

СССР жил в условиях санкций и добивался колоссальных успехов.

В переговорах с Украиной есть определенные позитивные сдвиги, но какие именно, Путин не уточнил.

Преодоление санкций для России и Беларуси в конечном итоге пойдет странам на пользу.

По экономике России наносится массированный удар.

А вот основные тезисы Лукашенко: