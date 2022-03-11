Минцифры выступило против легализации пиратского ПО, но попросило относиться к нему с пониманием

Минцифры России опубликовало заявление в связи с приостановкой деятельности крупных зарубежных IT-компаний в РФ. Ведомство предупредило корпоративных заказчиков, что теперь они не смогут получить зарубежное компьютерное и телекоммуникационное оборудование, комплектующие и ПО.

Заказчикам предложено отложить обращения в суд на поставщиков до прояснения ситуации. Сведения о предоплаченных и неисполненных контрактах, а также об увольнении сотрудников просят направить в Минцифры.

Министерство предложило начать обсуждение условий поэтапной передачи российским IT-компаниям технической поддержки компонентов информационных систем и объектов инфраструктуры.

В Минцифры не поддержали идею легализации пиратского ПО, но попросили относиться с пониманием к его использованию до замены на российские аналоги, если заказчик провел предоплату за будущие периоды. Также в ведомстве выступили против административной и уголовной ответственности для руководителей российских офисов зарубежных компаний, которые приостановили или прекратили деятельность в России.

«Понимаем, что решения принимались непосредственно не ими и отвечать за них они не могут. Уверены, что если зарубежные компании, приостановившие или прекратившие свою деятельность, не возобновят свою работу в России, то занимаемые сегодня этими компаниями ниши будут быстро заполняться российскими решениями, а также продуктами компаний стран, которые не ввели соответствующие ограничения», — говорится в заявлении.

После начала «военной операции» на территории Украины многие зарубежные IT-компании приостановили работу в России. Среди них Adobe, AMD, Dell, Intel, Dropbox, Microsoft, Apple, Webmoney, Nvidia, Visa и Mastercard.