ООН: число беженцев с Украины превысило 2,5 млн человек

Количество беженцев с Украины после начала российской «военной операции» превысило 2,5 млн человек. Об этом заявил представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Мэттью Солтмарш, пишет РИА «Новости».

По оценкам УВКБ ООН, в ближайшее время число беженцев с Украины может достигнуть 4 млн человек.

8 марта число беженцев с Украины достигало 2 млн человек. К 9 марта, по данным ООН, из‑за военных действий на Украине погибли как минимум 516 мирных жителей, среди которых 37 детей. Еще 908 гражданских, включая 50 несовершеннолетних, были ранены.