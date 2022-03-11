Leroy Merlin продолжит работать в России. Сеть готова к расширению поставок и ассортимента

Один из крупнейших европейских DIY-ретейлеров Leroy Merlin, входящий во французскую группу Adeo, продолжит работать на российском рынке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо партнерам компании, которое подписали заместитель гендиректора ООО «Леруа Мерлен Восток» Эрика Пуле и директор по взаимодействию с поставщиками Анна Гончарова.

В сети отметили, что не будут штрафовать партнеров за недопоставки. Однако от них ожидают «партнерского подхода и выполнения уровня сервиса». «Нам с вами крайне важно гарантировать наличие товаров для наших клиентов», — говорится в письме.

После ухода некоторых игроков с российского рынка Leroy Merlin открыт к предложениям по увеличению поставок и расширению ассортимента. Компания создала штаб по импортозамещению и активизировала поиск новых товаров. Ретейлер гарантировал рассмотрение запросов на изменение закупочных цен в сроки от трех до пяти дней.

После начала «военной операции» на Украине многие западные компании решили приостановить деятельность в России. Среди них H&M, Zara, Mango, Asos, Nike, IKEA, Jysk, McDonalds, Coca-Cola и PepsiCo.