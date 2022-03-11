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РКН заблокировал сайты изданий Colta, «Важные истории»* и российского отделения Amnesty

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:07

Роскомнадзор заблокировал сайты изданий Colta и «Важные истории»*, отделения Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии, движения «За права человека»* и объединения наблюдателей «Голос»*. Этого потребовала Генпрокуратура, следует из обновляемого списка «Роскомсвободы».

После начала военных действий России на территории Украины издание о культуре Colta объявило о прекращении работы.

После начала «военной операции» на Украине в России заблокировали более десятка СМИ: «Медузу», «Дождь», «Эхо Москвы», Би-би-си, «Радио Свобода», «Настоящее время», «Голос Америки», ТВ-2, «Тайгу.Инфо», New Times, Doxa, Deutsche Welle, The Village, «7×7», «Медиазону»*, а также соцсети Facebook и Twitter, магазины приложений App Store и Google Play.

«Дождь», Znak.com, «Эхо Москвы» и ютьюб-шоу Ксении Собчак «Осторожно: новости!» прекратили или приостановили работу.

* «Медуза», «Дождь», «Важные истории», «Радио Свобода», «Настоящее время», «Медиазона», «За права человека», «Голос» внесены в реестр иностранных агентов.

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