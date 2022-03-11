Роскомнадзор заблокировал сайт движения «Голос»*

Роскомнадзор заблокировал сайт движения в защиту прав избирателей «Голос»*. В реестр РКН попала страница сайта golosinfo.org/about, где рассказывается о движении. Однако недоступна в России не только одна страница, а весь ресурс.

Сайт «Голоса» заблокирован по требованию Генпрокуратуры от 9 марта. Статья, на основании которой его внесли в реестр, — 15.3 КоАП. Она позволяет ограничивать доступ к ресурсам с призывами к массовым беспорядкам и экстремизму, несогласованным акциям и содержащие недостоверную общественно значимую информацию. Какие именно материалы послужили поводом для блокировки, не уточняется.