Роскомнадзор заблокировал сайт движения «Голос»*

Роскомнадзор заблокировал сайт движения в защиту прав избирателей «Голос»*. В реестр РКН попала страница сайта golosinfo.org/about, где рассказывается о движении. Однако недоступна в России не только одна страница, а весь ресурс.
Сайт «Голоса» заблокирован по требованию Генпрокуратуры от 9 марта. Статья, на основании которой его внесли в реестр, — 15.3 КоАП. Она позволяет ограничивать доступ к ресурсам с призывами к массовым беспорядкам и экстремизму, несогласованным акциям и содержащие недостоверную общественно значимую информацию. Какие именно материалы послужили поводом для блокировки, не уточняется.
После начала «военной операции» на Украине в России заблокировали более десятка СМИ: «Медузу»**, «Дождь»**, «Эхо Москвы», Би-би-си, «Радио Свобода»**, «Настоящее время»**, «Голос Америки», ТВ-2, «Тайгу.Инфо», New Times, Doxa, Deutsche Welle, The Village, «7×7», «Медиазону»**, а также соцсети Facebook и Twitter, магазины приложений App Store и Google Play.
«Дождь», Znak.com, «Эхо Москвы», Esquire и ютьюб-шоу Ксении Собчак «Осторожно: новости!» прекратили или приостановили работу.
* «Голос» внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иноагента.
** Эти СМИ признаны Минюстом иностранными агентами.